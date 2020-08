Todos os modelos da Tesla recebem atualizações de forma regular e que trazem sempre algumas novidades. Desta vez, a mais recente versão do software garante um passo importante para um futuro de condução autónoma. Isto porque, a partir desta atualização, os carros passam a ter capacidade de ler sinais de limite de velocidade na estrada.

De acordo com a marca, a principal novidade é a passagem de uma dependência de GPS e serviços de mapas que, de seguida, calculavam o valor para ajustar os veículos. Porém, esta atualização permite que o Autopilot leia os sinais de velocidade presentes na estrada e adapta a velocidade ao limite máximo e, assim, garante que se cumprem as regras da estrada. Para além disso, a atualização inclui ainda uma melhoria na leitura de semáforos. Agora, o veículo emite um som quando passa a verde como aviso do condutor que é o responsável por iniciar a marcha do carro. Em suma, a condução autónoma está a avançar a passos largos para ser uma realidade.