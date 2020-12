Os veículos da Tesla são verdadeiras máquinas tecnológicas. De facto, é uma das empresas em que a condução autónoma está mais avançada, aliás, já começou a fazer testes em estrada de condução 100% autónoma. Contudo, hoje falamos do Autopilot, um assistente de condução que faz parte de todos os veículos da Tesla e que tem dado provas de ser bastante eficaz, ao ponto de ser considerado o melhor assistente de condução disponível no mercado chinês.

No total concorreram 11 construtores para este prémio e o Tesla Model 3, o vencedor do prémio, é seguido pelo BMW X5 e, em terceiro lugar, por um veículo chinês denominado Weilai ES6. De referir que todos os carros foram pontuados nas seguintes categorias: cenário de congestionamento, cenário especial, cenário noturno, cenário de chuva, auxiliar de transposição de faixa, cenário de curva, interação da máquina com o condutor e estacionamento automático. O Tesla Model 3 foi líder em todos eles, com exceção do estacionamento automático em que perde para o Xiaopeng G3, o quinto classificado na classificação geral do prémio.

Fonte: Teslarati