Não é segredo para ninguém que a indústria automóvel em Portugal está a sofrer com a pandemia de covid-19. Não só no que diz respeito a vendas, mas também na produção, um pilar importante para a economia nacional. De acordo com o comunicado emitido pela Autoeuropa, em 2020 a fabrica registou uma descida de 25% de produção quando comparado com o mesmo período de 2019. Assim, foram produzidos um total de 192 000 unidades, ou seja, menos 58 mil carros do que o previsto no início do ano.

A administração da fábrica anunciou igualmente a suspensão de produção em dezembro em três diferentes paragens. Falamos de “downdays” entre 5 e 7 de dezembro, 12 de 13 de dezembro e ainda de 19 até ao final do ano. De referir que, pelo meio, 24,26, 27 e 31 são férias e 25, naturalmente, é feriado. Neste momento a Autoeuropa é responsável pela produção de Volkswagen T-Roc, um dos SUV mais vendidos na Europa, Volkswagen Sharan e Seat Alhambra.