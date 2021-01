A autoestrada A1 vai ter trânsito condicionado durante o próximo fim de semana (8 e 9 de janeiro). De acordo com a Brisa, entre as 21:30 de dia 8 de janeiro até às 6:00 de dia 9 de janeiro, vão ser realizados trabalhos de reparação de pavimento da via direita, perto do nó de Condeixa entre os km 180 e 182, no sentido Sul/Norte. Por outro lado, entre as 21:30 de dia 8 de janeiro e as 2:00 de dia 9 de janeiro, vão acontecer trabalhos perto do nó de Coimbra Sul (km 190 ao 189), no sentido Norte/Sul, igualmente na via direita.

A Brisa afirma ainda que “está a trabalhar para minimiar eventuais inconvenientes desta operação e agradece antecipadamente a compreensão dos automobilistas, estando certa de que os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança e conforto que resultam de uma autoestrada melhor adaptada às necessidades de quem a utiliza”.

Fonte: Brisa