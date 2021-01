A Audi revelou que vai aprofundar a parceria com os chines da First Automobile Works (FAW) no mercado chinês. “Esta parceria aprofundada entre Audi e FAW inaugura uma nova era de eletrificação com a “década de ouro” para a Audi no importantíssimo mercado chinês”, afirmou Werner Eichhorn, presidente da Audi China. Para tal, a Audi vai começar a produzir a nova plataforma PPE (Premium Platform Electric) na China ainda nos primeiros meses de 2021.

Esta arquitetura PPE é diferente da utilizada no Porsche Taycan e que será utilizada no e-tron GT, a J1. Ao que tudo indica, o primeiro modelo a recorrer a esta plataforma elétrica premium será o Porsche Macan em 2022. “Com a nova empresa Audi-FAW em Changchun, estamos a expandir ainda mais a nossa presença no mercado chinês e a fortalecer a nossa posição como fabricante de veículos premium totalmente elétricos por meio da produção local”, acrescentou Markus Duesmann, presidente do Conselho de Administração da Audi AG. O primeiro Audi a recorrer a esta plataforma PPE será lançado em 2024, mas a marca alemã ainda não confirmou qual será o modelo.