O Audi TT está prestes a conhecer uma nova geração, mas a marca alemã continua a lançar novas variantes do desportivo. É com alguma surpresa que conhecemos um novo TTS “Competition Plus”, a nova versão que acrescenta potência face ao TTS base. Passando para números, o motor TFSI salta para os 320 cavalos e 500 Nm de binário. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos (4,8s no roadster), enquanto a velocidade máxima continua limitada eletronicamente aos 250 km/h. Tanto a caixa automática S Tronic de sete velocidades como a tração integral quattro são de série.

Para além disso, o desportivo, que se encontra num patamar inferior ao TT RS, está equipado com faróis LED, Audi Virtual Cockpit e interior com revestimento em pele. A isto acrescenta.se algumas melhorias no exterior onde se inclui as jantes de 20 polegadas, por exemplo. Esta nova versão vai começar a ser vendida na Alemanha ainda em novembro e as primeiras entregas estão previstas para o início de 2021.