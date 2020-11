A Audi revelou algumas imagens da sua nova RS6 em versão de tributo ao 90 Quattro IMSA. Esta é uma criação dos aprendizes das instalações da Audi em Neckarsulm, sob a supervisão de March Lichte, responsável máximo do design da marca alemã. Este concept, designado por RS6 GTO, faz igualmente parte das celebrações dos 40 anos da tecnologia Quattro.

Para além da pintura, claramente inspirada na do veículo de competição do final da década de 1980, a RS6 GTO possui também outros elementos inspirados no 90 Quattro. São disso exemplo os mais espetaculares tampões de roda de sempre e o, acreditamos, sonoro escape lateral.

Resta saber se deste estudo resultará uma versão ainda mais especial da RS6. Visualmente, está mais do que aprovada e o 90 Quattro teria, com certeza, gosto em ser homenageado em estrada por aquilo que atingiu em pista.