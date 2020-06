Com um motor V6 biturbo com 450 CV e 600 Nm, os RS5 e RS5 Sportback chegam ao mercado com preços de, respetivamente, 115.342 e 115.427 euros.

A linguagem de estilo RS foi renovada e apurada, o motor continua potente e o sistema de tração integral quattro e o “Dynamic Ride Control” são de série. Os novos modelos RS5 e RS5 Sportback destacam a nova linguagem de design RS exibida pelos novos RS 6 Avant e RS 7 Sportback.

O RS5 bebe inspiração no Audi quattro original com um capô comprido, grande distância entre eixos e curtas distâncias entre o centro da roda e as extremidades. A grelha “singleframe” hexagonal tem um estilo em preto brilhante, sendo consideravelmente maior e mais larga, em comparação com o Audi A5, com três pequenas entradas de ar que lembram, uma vez mais, o Audi Sport quattro de 1984. A grelha tridimensional não tem contorno e possui desenho em favo de mel. Os faróis Matrix LED escurecidos, com a tecnologia de iluminação laser da Audi, estão disponíveis como opção aos faróis em LED, de série. A parte traseira integra ainda a inserção específica da sigla RS acima do spoiler em preto (opcionalmente em carbono), e as saídas cromadas ovalizadas do sistema de escape RS. Oiutras novidades são as jantes em liga leve de 20 polegadas (tanto o RS 5 Coupé como o RS 5 Sportback vêm equipados de série com rodas de 19 polegadas) e a possibilidade de escolha de duas novas cores para a carroçaria: azul Turbo e vermelho Tango. Exclusivo do RS 5 Coupé foi a adoção de um tejadilho em fibra de carbono, que permite reduzir o peso em cerca de 4 kg.

No interior, há um novo sistema de info entretenimento com um ecrã de 10,1 polegadas com sistema MMI comandado por voz. O volante desportivo multifunções em couro, com fundo plano e patilhas em alumínio, junta-se aos bancos desportivos RS em couro, com pespontos de contraste, com encostos de cabeça integrados. Com o sistema de navegação MMI plus é oferecido um ecrã de 12,3 polegadas que substitui a instrumentação e que inclui menus específicos em que prevalece a informação relativa ao motor, caso de um conta rotações de maior dimensão em posição central. Os ecrãs RS fornecem informações sobre a pressão dos pneus, do binário, da potência, da temperatura do óleo do motor, da pressão de sobrealimentação, dos tempos por volta (lap time), da aceleração e das forças g. O volante tem novas patilhas em alumínio, possui botões multifuncionais que permitem ao condutor selecionar diretamente os novos modos RS1 e RS2 do Audi drive select.

O motor V6 biturbo com 450 CV e 600 Nm tem capacidade para levar o carro dos 0-100 km/h em 3,9 segundos com uma velocidade máxima de 250 km/h (com o opcional Pacote Dynamic RS, a velocidade máxima aumenta para 280 km/h). No que toca aos consumos oscilam entre os 9,8 – 9,4 l/100 km com emissões combinadas de CO2 de 223 – 213 gr/km.