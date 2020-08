É um detalhe, mas interessante: o RS3 terá uma assinatura própria nos faróis LED dianteiros que desenham uma… bandeira de xadrez.

A imagem, difundida pelos nosso camaradas do sítio Periodis del Motor, foi retirada de uma apresentação interna da Audi onde era explicada a aplicação do sistema LED Matrix e lá no cantinho, está a imagem do farol dianteiro do RS3 onde se percebe, claramente, a bandeira de xadrez.

Algo que rima com o facto do RS3 ser o modelo mais desportivo da gama A3, com o motor de cinco cilindros com 2.5 litros, caixa de dupla embraiagem e tração integral quattro. No total, acredita.se que serão 450 CV e 520 Nm de binário, num carro que será lançado no final de 2020, o mais tardar no início de 2021.