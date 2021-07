Para além do aumento de potência, a ABT instalou ainda uma nova suspensão regulável e jantes de 21 polegadas.

A ABT, preparadora alemã especializada nas marcas do Grupo Volkswagen, apresentou o seu mais recente projeto. Falamos da modificação a um Audi RS Q3 Sportback, o SUV compacto com carroçaria mais dinâmica. Começando pelo motor, o cinco cilindros de 2.5 litros TFSI sai de fábrica com 400 cv e 480 Nm de binário. Contudo, a ABT instalou uma nova unidade de controlo de motor o que permitiu chegar aos 440 cv e 520 Nm de binário. Com este novo valor de potência é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos, menos 0,2 segundos do que o Audi RS Q3 Sportback de série. Já a velocidade máxima é agora de 285 km/h.

Relativamente à estética, a preparação inclui novas jantes de 20 e 21 polegadas com várias personalizações disponíveis. Destaque ainda para uma nova suspensão de altura regulável que, face ao SUV desportivo base, rebaixa a altura ao solo entre 20 a 35 mm na dianteira e 25 a 40 mm na traseira. Por fim, a ABT criou detalhes específicos no interior com destaque para o botão de arranque com o logo ABT, logo esse que também está presente nas luzes de cortesia nas portas.