O grupo Volkswagen comunicou os resultados financeiros, mas em conjunto abriu o livro sobre futuros lançamentos. Uma das grandes novidades passa por um novo elétrico com base no SUV Audi Q5. Tendo em conta que a divisão de elétricos da marca alemã adota o nome e-tron, é esperado que este futuro modelo, previsto para 2022, siga o mesmo caminho. O SUV será direcionado a mercado europeu e chinês e vai contar com “ajuda” da engenharia da Porsche.

Isto porque, deve partilhar a plataforma PPE, utilizada no futuro Porsche Macan elétrico. Quando isto acontecer, o Audi Q5 vai ter uma gama de motorizações bastante preenchida com motores a combustão pura, híbrido plug-in e elétrico, ou seja, será um dos modelos mais versáteis do construtor alemão. Até lá, o Grupo Volkswagen vai lançar várias investidas no mundo dos elétricos. A estimativa aponta para que, no final de 2021, entre 6% e 8% das vendas totais do grupo sejam de 100% elétricos.