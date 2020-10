Desde 2018 que a Audi tem vindo a falar do novo e-tron GT, um protótipo que vai dar origem a mais um carro elétrico. Voltando a 2020, o sedan elétrico continua a ser um concept, mas as novas imagens mostram que a revelação final está para breve. Apesar da típica camuflagem, percebemos que está perto do design final, principalmente quando observamos que adota puxadores da porta tradicionais.

Infelizmente, todas as informações referentes ao sistema elétrico continuam por descobrir. Das poucas informações que já temos confirmadas é a produção na fábrica de Böllinger Höfe, Alemanha, onde é construído o Audi R8. Para além disso, sabemos que vai poder estar equipado com um tejadilho em fibra de carbono. Talvez as notícias mais excitantes passam pela confirmação de uma versão RS. “Nós estamos a dar um passo em frente; eu estou feliz por anunciar hoje que vai existir uma versão RS do e-tron GT, que vai ser lançado junto da versão base”, afirmou Markus Duesmann, chefe da Audi.