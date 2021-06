Depois de ter sido várias vezes “apanhado” pelas câmaras espias, a Audi decidiu dar-nos mais informações sobre a nova geração do RS3. O desportivo alemão vai ser comercializado nas carroçarias sportback e sedan e já tem apresentação marcada para o próximo dia 18 de junho, com o início da comercialização prevista para o fim do presente ano. Tal como podemos ver na foto em cima, estes serão as mais recentes apostas da divisão desportiva RS que conta, atualmente, com uma gama extremamente completa. Apesar de ainda camuflados, aos RS3 mostram um visual bem mais agressivo face à variante S3 com principal destaque para a inclusão das características ponteiras de escape ovais.

Debaixo do capot, a Audi vai manter o motor cinco cilindros de 2.5 litros. Para já os valores de potência ainda não foram revelados, mas deverão ser ligeiramente superiores aos 400 cv da geração anterior. O novo Audi RS3 pode ainda beneficiar de um sistema de tração às quatro rodas com tecnologia semelhante à apresentada no Golf R, algo que pode dar origem a um modo drift. Por fim, a primeira apresentação ao público deverá acontecer em setembro no Salão Automóvel de Munique.