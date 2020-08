Audi e-Tron Sportback 55 quattro – Ensaio Teste

Não vale a pena continuar a vociferar contra os carros elétricos, eles vieram para ficar e este e-Tron Sportback é um vislumbre do futuro que, a mim, me agradou sobremaneira! Sabem, ando nesta jornada há demasiados anos para ficar embasbacado com alguma coisa e durante algum tempo fui um claro cético sobre esta coisa da mobilidade elétrica, especialmente porque os primeiros passos não foram seguros ou convincentes, e como nestas coisas os olhos também comem, a orientação estilística era desastrosa. Pois bem, tudo está bem diferente e depois de ter experimentado vários modelos elétricos, caiu-me no colo este Audi e-Tron Sportback. Sim, confesso, deixou-me embasbacado!