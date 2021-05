A Audi decidiu dar um aspeto mais desportivo ao e-tron. Para tal, lançaram uma nova versão S Line Black Edition que, tal como o nome indica, recebe vários componentes em preto como é o caso da grelha, símbolo, capas dos espelhos e o logo e-tron. Para além disso, o SUV 100% elétrico está equipado com jantes e 21 polegadas, igualmente em preto, que contrastam da melhor maneira com as pinças de travão em laranja. No capítulo da personalização, os clientes vão poder optar pelas cores exclusivas cinzento Chronos, branco Glacier e preto Mythos.

No habitáculo, surgem os bancos desportivos em preto, acompanhados por cintos de segurança em laranja. Tudo o resto está em linha com a restante gama do modelo, ou seja, o condutor tem à sua frente um painel de instrumentos digital que é ladeado por um ecrã tátil central onde são transmitidas as informações do sistema de infotainment. Por fim, esta nova versão S Line Black Edition vai estar disponível nas duas carroçarias, e-tron e e-tron Sportback, e nas motorizações 50 quattro e 55 quattro.