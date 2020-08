O e-Tron não foi e não é um sucesso de vendas nos EUA, como não é em outras geografias, acaba de receber um desconto de 8.900 dólares (7.495 euros).

A Audi USA introduziu no mercado norte americano uma nova versão de acesso à gama e-Tron, que passa a valer 65.900 dólares, menos 8.900 dólares, 7.495 euros. E não será uma versão fraquinha em termos de equipamento, tem a bateria de 95 kWh que lhe permite uma autonomia de 357 km. Veremos se a Audi faz algo semelhante em outras geografias, inclusive no Velho Continente, e reduz o preço do e-Tron.