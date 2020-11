A Audi apresentou no fim de setembro o novo Audi Q5 Sportback. Mais tarde, já em novembro, foi a vez do Audi SQ5 TDI. Agora, uns dias depois, surge a versão coupé do SUV desportivo denominado Audi SQ5 Sportback TDI. Como seria de esperar, não há grande diferenças entre os “irmãos” a não ser a carroçaria estilo coupé. Debaixo do capot encontramos, como já era de esperar, o motor V6 TDI de 3.0 litros com sistema mild hybrid, encontramos uma revisão com o objetivo de melhorar a eficiência e performance. Assim, perde ligeiramente potência ao passar de 347 cv para 341 cv, mas esta redução não deve ser sentida. Isto porque a Audi acrescenta que a potência chega agora mais cedo e com mais força do que anteriormente. Já a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 5,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente aos 250 km/h.

A isto acrescenta-se a suspensão mais desportiva que deixa o SUV 30 mm mais perto do solo face às versões base. Por fim, tanto o Q5 como o SQ5 Sportback vão ser produzidos na mesma fábrica em San José Chiapa, no México. As encomendas já abriram em alguns mercados e a chegada está prevista para a primeira metade de 2021 em solo europeu.