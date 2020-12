A Audi anunciou um investimento de cerca de 15 mil milhões de euros para o desenvolvimento de automóveis eletrificados até 2025. Esta quantia dedicada à eletrificação representa cerca de 40% de todo o investimento previsto para novos veículos e tecnologias para os próximos quatro anos.

Dos 15 mil milhões de euros, dois terços destinam-se a veículos puramente elétricos e o restante ao desenvolvimento de propostas híbridas. A Audi pretende ter uma gama de cerca de 30 veículos eletrificados em 2025, sendo que 20 serão 100% elétricos.

Ao mesmo tempo que utiliza a plataforma MEB de outros modelos do grupo, a Audi está igualmente a desenvolver, em conjunto com a Porsche, a plataforma elétrica premium PPE.

Para além disso, a Audi foi igualmente a marca escolhida dentro do Grupo Volkswagen para liderar o desenvolvimento do novo software a implementar em todos os modelos, um sistema operativo com um custo de 7 mil milhões de euros.