A Audi decidiu revelar o novo A3 40 TFSIe, a primeira variante híbrida plug-in do modelo alemão. Com um visual extremamente semelhante às versões a combustão pura, com exceção da nova entrada de carregamento e jantes de 16 polegadas específicas de série, a principal novidade acontece debaixo do capot. Equipado com o motor quatro cilindros 1.4 litros, associado a um propulsor elétrico, debita um total de 204 cavalos de potência combinada e 350 Nm de binário. Com estes valores, a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 7,6 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 227 km/h.

No entanto, um dos principais pontos fortes desta motorização é a autonomia elétrica. Equipado com uma bateria de 13 kWh, praticamente 48% maior face ao antecessor, permite percorrer até 67 quilómetros (ciclo WLTP), de acordo com a marca. Isto representa um aumento de aproximadamente 20 km quando comparado com o anterior. Quando chega a altura de carregar, o A3 40 TFSIe demora perto de quatro horas a carregar numa tomada doméstica, mas também pode ser carregada num posto de carregamento público.

Apesar do interior ser sensivelmente o mesmo das versões a combustão, o sistema de infotainment recebe algumas funções específicas para esta variante híbrida plug-in, como por exemplo a infografia com o fluir da energia. Por fim, o 40 TFSIe deve chegar aos mercados europeus ainda em 2020, mas a data de chegada a Portugal continua por confirmar.