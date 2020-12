O novo Audi A3 Sportback 45 TFSIe chega como a versão mais potente nas alternativas híbridas plug-in, logo depois do 40 TFSIe que conta com 204 cavalos. Começando exatamente pela motorização, a Audi replicou a receita utilizada no Golf GTE ou no Cupra Leon. Falamos do motor 1.4 litros turbo a gasolina associado a um propulsor elétrico que, em conjunto debitam 245 cavalos e 400 Nm de binário, potência essa que chega em exclusivo às rodas dianteiras. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 232 km/h. Contudo, um dos principais destaques é mesmo a autonomia elétrica. A bateria de 13 kWh permite percorrer até 63 quilómetros em modo 100% elétrico, segundo o ciclo WLTP.

Tal como os “irmãos” híbridos plug-in, é em tudo idêntico às versões a combustão pura no que diz respeito a visual. A única diferença é mesmo a porta de carregamento da bateria que se situa no guarda-lamas dianteiro esquerdo. Quanto ao preço, ele ainda não é conhecido em Portugal, mas certamente será mais caro do que a versão 40 TFSIe que começa nos 39150€.