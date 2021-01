Tal como a restante gama, também o Renault Grand Scénic foi atualizado para atacar o mercado português em 2021. Disponível apenas com motores a gasolina e níveis de equipamento Limited, Intens e Black Edition, tem um preço base de 33500€. Relativamente a alterações, o equipamento mais acessível (Limited) recebe um reforço nos assistentes de condução de série como é o caso de alerta de deteção de fadiga, travagem de emergência com deteção de peões e transposição involuntária de faixa. Destaque ainda para o já comum cartão mãos livres, ecrã tátil de 7 polegadas com o sistema R-Link 2 e jantes de 20 polegadas.

Passando para o nível intermédio, Intens, o Grand Scénic recebe alerta de distância de segurança e alerta de excesso de velocidade com reconhecimento de sinais de trânsito. A Renault ressalva ainda o recurso a faróis Full Led e a adição do sistema de navegação. Já o Black Edition, nova versão que substitui a conhecida Bose Edition, ganha bancos aquecidos, sistema Easy Park Assist, e o ecrã central de 8,7 polegadas, o maior disponível. No capítulo da segurança integra regulador de velocidade adaptativo e alerta de ângulo morto.

Por fim, o bloco a gasolina TCe, desenvolvimento em parceria com a Mercedes, é proposto com duas potências distintas: 140 e 160 cavalos. No mais contido o cliente pode escolher entre manual ou automática de dupla embraiagem EDC, enquanto o mais potente apenas tem a caixa EDC.