A Land Rover decidiu mostrar não um, mas dois SUV atualizados. Falamos do Discovery Sport e do Range Rover Evoque, dois dos modelos mais procurados da marca. Em ambos os casos a grande novidade é a entrada de uma motorização Diesel “mild hybrid”. O principal objetivo desta medida é reduzir os valores de emissões CO2. Assim, o bloco 2.0 turbo de quatro cilindros surge associado a um propulsor elétrico de 48V. No que diz respeito a potência, há duas configurações possíveis: D165 com 163 cv e D200 com 204 cv.

Ao deixar o Diesel de parte, o Discovery Sport ganha ainda uma nova variante de topo: P290. Aqui, a Land Rover recorreu ao quatro cilindros turbo a gasolina que garante 290 cavalos. Sem esquecer, um novo nível de equipamento denominado Black Edition. Passando para o Evoque, surge igualmente uma variante de topo, mas denominada Autobiography. Diferencia-se pelas jantes de 21 polegadas, faróis LED Matrix, volante aquecimento, revestimentos em couro, bancos dianteiros ventilados e teto panorâmico.

Esta atualização traz também melhorias de foro tecnológico. Em ambos os SUV destaca-se a inclusão do novo sistema de infotainment Pivi Pro com uma panóplia de novas funções, nomeadamente Spotify. Os assistentes de condução ficam mais recheados com a inclusão da câmara 3D surround. Por fim, o Range Rover Evoque começa nos 57735€, enquanto o Land Rover Discovery Sport tem preço inicial de 49044€.