Toda a gama Kia Ceed foi revista e apresenta-se agora com várias novidades para atacar o mercado. Chega em setembro.

O Kia Ceed, a aposta da marca sul-coreana no difícil segmento C, vai receber uma atualização. Este restyling, aplicado a todas as carroçarias do modelo, inclusive a shooting brake Proceed, destaca-se pela inclusão do novo logo da Kia, mas também por novos argumentos estilísticos. Falamos de para-choques redesenhados, atualização dos farolins em LED, novas jantes de 17 e 18 polegadas e mais cores exteriores. Isto é acompanhado por melhorias no interior, principalmente ao nível tecnológico.

De facto, os renovados Kia Ceed destacam-se pela inclusão de um novo painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, ladeado pelo ecrã central tátil de 10,25 polegadas. A partir de agora passa a ser compatível com Apple CarPlay e Android Auto e ganha um novo sistema de câmara inteligente nas mudanças e direção.

No que diz respeito a motorizações, a gama Kia Ceed vai estar disponível com soluções Diesel e a gasolina. No caso do gasóleo, encontramos o conhecido 1.6 CRDI mild hybrid com 136 cv. Já a gasolina encontramos o três cilindros turbo de 1.0 litros de 120 cv com sistema mild hybrid. De referir ainda que a variante híbrida plug-in mantém-se exclusiva da versão SW e recorre ao motor 1.6 a gasolina, associado a um motor elétrico, para uma potência combinada de 141 cv e 58 km de autonomia elétrica. Por fim, as versões de topo GT são acompanhadas pelo 1.6 T-GDI com 204 cv.