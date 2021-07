O ATS Corsa RR Turbo Serie Carbonio pesa menos de 900 kg e tem 600 cv.

A ATS, empresa italiana, revelou o novo Corsa RR Turbo Serie Carbonio. Esta que é a versão mais leve e impressionante do RR Turbo Club Sport, apresenta-se com uma carroçaria em fibra de carbono acompanhada por componentes aerodinâmicos agressivos. Graças a isto, o carro que apenas pode ser utilizado em pista pesa meros 825 kg. Ao nível de motorização, está equipado com o motor central quatro cilindros de 2.0 litros turbo que debita 420 cv no modo Sport ou 600 cv no “Corsa”. A potência chega às rodas traseiras através de uma caixa sequencial de seis velocidades que conta com o apoio de um diferencial mecânico.

O ATS Corsa RR Turbo Serie Carbonio apresenta ainda uma roll-cage aprovada pela FIA e é elegível para participar na 24h Series, campeonato internacional de endurance, International Hill Climb, entre outros, ou pode, simplesmente, utilizá-lo em track days. Nesta versão Serie Carbonio o preço começa nos 164 900€ mais taxas.