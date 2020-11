A Tesla ficou conhecida por ser a primeira marca a dar um “abanão” na indústria automóvel ao apresentar veículos elétricos que ainda hoje são referência. Porém, de ano para ano a concorrência tem ficado cada vez mais forte, não só por parte dos fabricantes, ditos, tradicionais, mas também de novas marcas que estão a emergir como é o caso da Nio. A casa chinesa de elétricos voltou a mostrar resultados muito positivos no terceiro trimestre de 2020. De facto, os três modelos em comercialização registaram um volume de vendas de 12 206 unidades, distribuídas da seguinte maneira: 8660 unidades do ES6, 3530 unidades do ES8 e 16 unidades do EC6. Apesar de parecerem números algo contidos, mostram que a evolução da marca está a ser progressiva, principalmente quando percebemos que, comparativamente com o terceiro trimestre de 2019, cresceram 146,1% no número de vendas.

Para além disso, este trimestre registaram um lucro bruto de aproximadamente 73 milhões de euros. Apesar de um valor modesto, é preciso perceber que, no mesmo período em 2019 não tinham lucro, mas sim perdas, enquanto no segundo trimestre de 2020 o crescimento rondou os 40 milhões de euros. Ou seja, feitas as contas, em três meses a marca esteve muito perto de duplicar lucros, o que são número importantes para o crescimento da mesma. Apesar de tudo, antes de se “fazer a festa”, convém referir que estes valores ainda não foram auditados.