Numa altura em que grande parte das marcas começa a ditar as metas de eletrificação no futuro, a Peugeot relembra que vai ter 70% da gama eletrificada até ao fim do presente ano.

Com a chegada da nova geração do Peugeot 308 a marca francesa vai dar um novo passo rumo à eletrificação total. Com esta adição, a Peugeot vai ter, até ao final de 2021, 70% da sua gama eletrificada, valor esse que deve aumentar para 85% até 2023 e até aos 100% em 2025. “A eletrificação está no centro da nossa estratégia “Power of Choice”, que dá aos nossos clientes a opção de escolher uma motorização que se adapta às suas necessidades, seja convencional ou eletrificada. Os excelentes resultados de vendas dos nossos modelos eletrificados mostram que na Europa a estratégia está a dar frutos”, refere Linda Jackson, CEO da Peugeot.

“Internacionalmente, mesmo em mercados onde a eletrificação está a emergir, vamos usar o nosso portfólio de modelos eletrificados para nos destacarmos como uma marca generalista premium e inovadora. Onde quer que estejamos, queremos ser os impulsionadores do progresso”, acrescentou Linda Jackson. Para além da gama de veículos ligeiros de passageiros, também nos comerciais vamos assistir à eletrificação total. A Peugeot pretende oferecer uma versão 100% elétrica de cada um dos modelos comerciais até ao final de 2021, e variantes eletrificadas em todos os modelos da gama até 2025.