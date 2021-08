O Aston Martin Valkyrie vai ser apresentado em Pebble Beach no próximo dia 12 de agosto.

A Aston Martin decidiu celebrar o 70º aniversário desde a venda do primeiro desportivo em solo norte-americano da melhor forma. Isto porque, a marca britânica vai aproveitar a ocasião para apresentar o novo Valkyrie no próximo dia 12 de agosto. O hipercarro vai ser revelado num evento privado numa “luxury club house” perto de Pebble Beach, localidade essa onde vai decorrer o Concours d’Elegance.

A Aston Martin deixou-nos com uma foto teaser daquilo que podemos esperar, como é o caso das portas com abertura em tesoura. Vai estar equipado com o motor V12 de 6.5 litros “emprestado” pela Cosworth e vai contar com uma carroçaria estilo roadster. Por agora, ainda não há confirmação se esta será a única variante do hipercarro ou se teremos algum coupé.