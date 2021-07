O Aston Martin Valhalla é um hipercarro que junta um motor V8 a dois motores elétricos para uma potência combinada de 950 cv.

A Aston Martin revelou o novo Valhalla. Este que é o hipercarro inferior ao Valkyrie, “nasce” do concept AM-RB 003 revelado no Salão de Genebra em 2019. Dois anos depois, o Valhalla regressa na forma de produção e com algumas modificações, não só estéticas, mas também técnicas. Ao contrário do que tinha sido anunciado, o Aston Martin Valhalla não está equipado com o motor V6 de 3.0 litros biturbo que a marca britânica estava a desenvolver, mas sim um bloco V8 de 4.0 litros biturbo “emprestado” pela AMG, numa configuração semelhante à utilizada no AMG GT Black Series.

Neste Valhalla o motor a combustão é acompanhado por um par de motores elétricos, um por eixo, que garantem uma potência combinada de 950 cv e 1000 Nm de binário. A potência chega às rodas através de uma transmissão automática de oito velocidades de dupla embraiagem que, segundo a Aston Martin, foi desenvolvida a pensar nos híbridos de alto desempenho. Destaque ainda para um diferencial no eixo traseiro e uma marcha-atrás 100% elétrica que utiliza os dois motores elétricos. A título de curiosidade, sendo um híbrido plug-in, a bateria que alimenta os motores elétricos garante um total de 15 km em modo 100% elétrico.

Com esta potência é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 330 km/h. Para além disso, a Aston Martin revela que pretende realizar uma volta rápida ao circuito de Nurburgring e apontam para uma marca a rondar os 6 minutos e 30 segundos.

Apesar de toda a complexidade associada a uma motorização híbrida plug-in, o Aston Martin Valhalla pesa 1550 kg antes de adicionar fluidos. Já a carroçaria, desenhada a pensar na aerodinâmica, gera 600 kg de downforce a 240 km/h. Por fim, os preços e disponibilidade ainda não foram revelados e só deverá chegar ao mercado na segunda metade de 2023.