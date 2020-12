Anunciados em agosto de 2018 e com a produção a ter início em maio de 2019, a Aston Martin decidiu criar 25 unidades de uma edição especial de continuação do mítico DB5 Goldfinger. Todas elas equipadas com vários gadgets como nos filmes de 007, recebem, por exemplo, duas armas na dianteira, falsas claro, e uma matrícula reversível em segundos. Agora, a marca britânica anunciou que as cinco primeiras unidades já estão prontas e que vão ser entregues a consumidores europeus, norte-americanos e do Médio Oriente.

De referir que todas as unidades vão estar revestidas pela cor Silver Birch em homenagem ao original Goldfinger de 1964. A título de curiosidade, este modelo já entrou em sete filmes do espião mais famoso do mundo e o No Time to Die que deveria ter chegado às salas de cinema em novembro de 2019, mas devido ao covid-19 foi adiado para 2 de abril de 2021, será o oitavo filme de James Bond em que o DB5 Goldfinger é protagonista.