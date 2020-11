Com base na anterior geração do Vantage, que chegou ao mercado em 2005, a Aston Martin apresentou um trio de coleção para os amantes de desporto motorizado. De facto, a marca de luxo britânica replicou os Vantage que correram entre 2009 e 2018. Durante esse período, foi o vencedor na respetiva classe nas 24 Horas de Le Mans em 2014 e 2017, sete vezes campeão do mundo de WEC e uma autêntica avalanche de vitórias no campeonato britânico de GT, GT World Challenge e European Le Mans Series.

Para tal, a marca britânica revestiu as três unidades com o esquema de cores verde e amarelo e, mais do que meros carros de coleção, foram construídos com melhorias mecânicas e estão prontos para correr. Quanto às unidades começamos pelo Vantage GT4 que utiliza, tal como o original, um motor V8 de 4,7 litros, mas com novidades como é o caso do sistema de escape mais leve ou caixa de velocidades mais evoluída. Conta com uma roll-cage aprovada pela FIA e uma única bacquet da Recaro.

Passando para o Vantage GT3, este usa um motor V8, mas com 6.0 litros de capacidade que debita mais de 600 cavalos. Com um chassis em alumínio, embraiagem de competição e vários outros detalhes focados na competição, é completo pela carroçaria distintiva com painéis em fibra de carbono removíveis e ajustáveis. Por fim, encontramos o Vantage GTE que presta tributo ao carro de WEC. Para já a Aston Martin não revelou os preços desta trilogia, mas podemos esperar um valor dentro dos sete dígitos. “Para um colecionador, este trio de Aston Martin Racing Vantage representa o melhor tributo a um período vitorioso para a marca no mundo de competição internacional”, afirma David King, presidente da Aston Martin Racing.