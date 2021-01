A Aston Martin vai chamar à oficinal algumas unidades do DBX vendidas na América do Norte devido a um problema relacionado com a montagem. Com uma estimativa de 151 unidades abrangidas, construídas entre 5 de março e 22 de outubro de 2020, todas elas foram construídas sem que tivesse sido incluído uma espécie de “blocos de espuma” por baixo do forro do tejadilho que minimizam o risco de ferimentos em caso de impacto.

Segundo o relatório da NHTSA, administração de segurança rodoviária norte-americana, “a falha na construção pode resultar no aumento do risco de ferimentos na cabeça de ocupantes sem cinto de segurança durante um acidente”, podemos ler no documento. Ainda assim, revela que “Não foram relatados acidentes ou lesões relacionadas com este problema”. Por fim, a Aston Martin compromete-se a resolver a situação sem qualquer custo adicional para os clientes abrangidos e o recall tem início previsto para 31 de janeiro.