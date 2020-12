Lembra-se do Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition? As 10 unidades planeadas, todas elas já vendidas pela Aston Martin Bristol, perto do local onde o Concorde foi construído, vão agora começar a ser produzidas. Esta que é a edição especial para celebrar os 50 anos desde o primeiro voo do jato supersónico, Concorde, recebe vários detalhes exclusivos.

Começando pelo exterior, destaque para a pintura com as cores da British Airways visíveis na asa e difusor traseiro, símbolo do capot e lábio dianteiro. Sem esquecer a silhueta do jato no tejadilho. Passando para o interior, vemos o logo Concorde nas cabeceiras dos bancos, enquanto as patilhas de volante são construídas em titânio, material esse retirado das turbinas do Concorde, de acordo com a marca. Por fim, os 10 condutores que vão poder observar a edição especial na garagem, podem contar com o motor V12 de 5.2 litros biturbo que debita 725 cavalos e 900 Nm de binário.