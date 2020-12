A Aston Martin está a trabalhar numa profunda renovação do seu negócio com vista ao aumento dos lucros e preparando-se, igualmente, para uma nova era de mobilidade elétrica com uma redução significativa das emissões.

Tobias Moers, CEO da Aston Martin, disse numa recente entrevista ao The Financial Times que a primeira etapa passa por introduzir no mercado 10 novas variantes de modelos já existentes, sendo que a prioridade é o seu novo SUV, o DBX.

A parceria com a Mercedes-Benz está cada vez mais firme, com a marca alemã a deter agora 20% da inglesa. Também os motores que utiliza passarão a ser específicos e mais desenvolvidos do que os “convencionais” AMG. Quanto ao futuro do V12, e perante as normas antipoluição mais recentes, não há ainda certezas da sua continuidade.