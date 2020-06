Provando que a segurança dos automóveis atuais é fabulosa, este acidente com um Toyota Supra que destruiu um carrinho novinho em folha, permitiu que os ocupantes vivessem para contar a história.

É difícil de perceber que por baixo de tanta chapa e metal retorcido e amolgado, esteja um Toyota Supra. Mas a verdade é que ali jaz um Supra destruído durante um “test drive” em plena Nova Iorque.

O acidente ocorreu no dia 9 de junho na “Catedral Avenue” em Garden City, Nova Iorque, a menos de dois quilómetros do Millenium Toyota, onde duas pessoas foram levantar o carro para um “test drive”. Não se sabe se eram funcionários ou clientes, embora nas redes sociais um dos ocupantes seja referido como um vendedor da Toyota que levou um amigo a dar uma volta de Supra.

A coisa correu muito mal, o carro acertou numa árvore e ficou totalmente destruído com peças a voarem por todo o lado e a serem recolhidas mais de 30 metros distanciadas do acidente. O condutor saiu sem ferimentos graves, já o passageiro foi levado para o hospital com ferimentos graves nas pernas, mas sem correr risco de vida.