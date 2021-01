Nos Estados Unidos da América é prática comum as empresas de entregas deixarem as encomendas à porta. Porém, isto também ajudou ao nascimento de uma nova forma de roubo em que os assaltantes aproveitam este método para levar as encomendas de outras pessoas. Contudo, um homem percebeu que alguém estava a tentar assaltar a mercadoria que tinha no alpendre de casa e apressou-se para ir até à porta assustar o ladrão. Este virou costas e tentou fugir no seu Toyota Yaris, porém, é aqui que começa a situação insólita.

Com o nervosismo de tentar fugir acabou atascado num pedaço de neve junto à saída da casa. No vídeo em baixo conseguimos ouvir o dono da casa a afirmar que já tinha chamado a polícia, enquanto o assaltante tentava retirar o carro do banco de neve. Apesar de não ser visível no vídeo, um segundo documento afirma que o ladrão foi detido pela polícia local.