A britânica Top Gear reuniu as razões pelas quais está tão ansiosa pelo lançamento do GTA, a versão ainda mais radical e focada do fantástico Giulia Quadrifoglio. Esta evolução da berlina desportiva foi a forma escolhida para celebrar os 110 anos de existência da Alfa Romeo.

Uma das razões é o regresso da mítica designação GTA que distingue assim este Giulia de 540 cavalos ao qual não falta igualmente uma enorme asa traseira que fará, com certeza, as delícias dos “Alfisti” de todo o mundo.

Depois, a inquestionável herança que a sigla de Gran Turismo Alleggerita representa, aplicada pela primeira vez em 1965 no Giulia GT, um pequeno coupé com 950 kg que sofreu uma dieta de 210 kg. Também o novo Giulia enfrentou essa dieta graças à aplicação de elementos em fibra de carbono e de, no caso do GTAm, não ter bancos traseiros, por exemplo. Conta ainda com outros truques para declarar uma redução de peso de até 100 kg relativamente ao Quadrifoglio.

O impacto causado pela carroçaria e todos os elementos musculados que a compõem é outro dos motivos, bem como as vias alargadas onde estão também colocadas as fabulosas jantes de 20 polegadas. Atrás, a já mencionada asa, o difusor e o barulhento escape da Akrapovic. Mesmo parado, o GTA é ameaçador e apaixonante.

Se os números impressionam no papel, imaginamos ao volante. A potência subiu 30 cavalos relativamente ao muito rápido Quadrifoglio, graças ao novo desenho dos compressores de ar e aos novos êmbolos e bielas reforçadas, por exemplo. A redução de peso ajuda também a que a aceleração de 0 a 100 km/h demore somente 3,6 segundos.

Por fim, a sua raridade e o nível de atenção ao pormenor. Quem optar pelo GTAm, paga mais, é certo, e tem menos, também. Mas leva consigo uma capa protetora para o seu impressionante Giulia, bem como um fato de competição e respetivo capacete, caso tenha coragem de se aventurar com o seu super exclusivo Giulia GTAm num qualquer track day. Entre os GTA e os GTAm, a Alfa Romeo só vai produzir 500 unidades. Corra.