Entre amanhã, 8 de julho, até ao próximo dia 11 de julho, Sussex vai receber uma enorme panóplia de novidades no mundo automóvel, com destaque para uma exibição dedicada a carros elétricos.

Nos últimos anos o Goodwood Festival of Speed tornou-se bem mais do que um simples encontro de automóveis. Hoje, as marcas olham para este evento como uma verdadeira “montra” para apresentar as principais novidades do ano e, diga-se, está a ganhar cada vez mais terreno aos tradicionais salões automóveis. Este ano, o festival foi nomeado como “evento piloto” para testar as normas de segurança contra a covid-19 no Reino Unido e, por isso, vai ter público nas bancadas para ver de perto as centenas de máquinas que vão percorrer o pequeno trajeto do evento.

O Automais decidiu criar uma galeria com as principais “estrelas” do evento já confirmadas, contudo, referimos que não serão os únicos presentes no evento. Uma das principais novidades deste ano é a criação da “Electric Avenue” uma exibição dedicada apenas a carros elétricos do presente e do futuro. Percorra a galeria e conheça alguns dos carros do evento. Em baixo temos a lista com os carros confirmados até à data da redação do artigo.