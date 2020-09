O Classe S da Mercedes-Benz esteve sempre na vanguarda da tecnologia e luxo na indústria automóvel e a mais recente geração, como seria de esperar, não é exceção. A marca alemã promete uma experiência multi-sensorial, com várias inovações tecnológicas. Segundo a Mercedes-Benz, estas são as dez novas funcionalidades mais importantes do novo topo de gama Classe S.

A segunda geração do MBUX – Mercedes-Benz User Experience – estreia neste novo Classe S. O interface com o condutor e passageiros passa agora a contar com até cinco ecrãs no interior do veículo com tecnologia OLED. Com o simples pressionar de um botão, o novo ecrã 3D do condutor permite a perceção espacial com um efeito 3D graças ao sistema de seguimento ocular. Uma característica igualmente impressionante é o ecrã head-up de grandes dimensões com realidade aumentada.

Graças aos múltiplos sensores no interior do Classe S e aos algoritmos de aprendizagem, o Assistente Interior MBUX reconhece e antecipa as pretensões e intenções dos ocupantes, através da interpretação da linguagem corporal, respondendo com as correspondentes funções do veículo. Por exemplo, se o condutor virar a cabeça para o lado do vidro traseiro, o Assistente Interior abre automaticamente a cortina de proteção solar.

A iluminação ambiente ativa conta com cerca de 250 LED individuais e está agora integrada nos sistemas de assistência à condução, podendo reforçar visualmente os avisos fornecidos pelos sistemas. Além disso, por exemplo, pode responder aos ocupantes quando operam o sistema de ar condicionado ou o assistente de voz “Olá Mercedes”.

A mais recente geração do Pack Driving Assistance conta com novas funções melhoradas como, por exemplo, o cumprimento dos limites de velocidade. O novo ecrã de assistência no monitor do condutor apresenta claramente o princípio de funcionamento dos sistemas de assistência à condução numa vista de ecrã total.

No caso de uma forte colisão frontal, o airbag traseiro pode reduzir significativamente as cargas sobre a cabeça e pescoço dos ocupantes dos bancos laterais traseiros com os cintos de segurança colocados. O airbag frontal do banco traseiro é acionado de forma particularmente suave graças à sua inovadora construção, constituída por uma estrutura tubular.

Equipado com o opcional eixo traseiro direcional, o Classe S é tão manobrável quanto um modelo compacto em cidade. O ângulo da direção no eixo traseiro pode atingir até um máximo de dez graus. Mesmo no Classe S versão longa e com tração integral, o diâmetro de viragem foi reduzido em 1.9 metros para um valor inferior a 10.9 metros.

São mais de 50 os módulos de controlo eletrónicos no novo Classe S. Estes podem ser atualizados com novo software via wireless e incluem todo o sistema de informação e de entretenimento MBUX, o ecrã do condutor, os sistemas de assistência à condução e os sistemas de iluminação MULTIBEAM LED e DIGITAL LIGHT, evitando deslocações a uma oficina para esta finalidade.

Na eventualidade de uma iminente colisão lateral, a carroçaria do veículo pode ser elevada pela suspensão opcional E-ACTIVE BODY CONTROL em apenas alguns décimos de segundo. Esta é uma nova função do sistema PRE-SAFE® Impulse Side e pode reduzir as cargas que atuam nos ocupantes pois direciona as forças do impacto para os componentes estruturais particularmente resistentes na secção inferior do veículo.

A previsão é de que a partir do segundo semestre de 2021, o Classe S possa ser conduzido em modo autónomo condicionado com o novo DRIVE PILOT, em situações onde a densidade do trânsito seja elevada ou em caudas de filas de trânsito, em troços de autoestrada na Alemanha, reduzindo o esforço do condutor.

Por fim, a revolucionária tecnologia de iluminação DIGITAL LIGHT que permite utilizar funções totalmente novas, como por exemplo, a projeção de marcas auxiliares ou sinais de aviso na estrada em frente ao veículo. Em cada farol, o sistema DIGITAL LIGHT integra um módulo de iluminação com três LEDs de elevada potência, cuja luz é refratada e direcionada por 1.3 milhões micro espelhos. A resolução total é, portanto, superior a 2.6 milhões de pixéis.