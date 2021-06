A Lusoponte anunciou que de hoje, 11 de junho, até terça-feira (15 de junho) vão ser realizados trabalhos de repavimentação na Ponte 25 de Abril, em Lisboa. De acordo com a entidade, a circulação rodoviária vai estar assegurada “sem desvios significativos”, mas as obras vão condicionar o trânsito. Ainda assim, a empresa revela que os trabalhos vão ser realizados no período de menor utilização da ponte, ou seja, entre as 21 horas e as 7 horas. Com início dos trabalhos marcados para hoje, os condutores podem contar com o corte total do ramo do IC20 no sentido de Lisboa entre as 22 horas e as 7 horas. O desvio será feito pela rotunda da Piedade.

Amanhã – sábado dia 12 de junho – a Lusoponte vai realizar o corte total da A2, sentido Sul/Norte, junto a Almada, entre as 00h e as 7h da manhã do dia seguinte. Já na terça-feira, 15 de junho, vai ser realizado o corte do ramo de Alcântara, sentido Sul/Norte, entre as 00h e as 7h da manhã, com desvio a ser feito pela Praça de Espanha.