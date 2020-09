O mercado prepara-se para receber mais um superdesportivo. Falamos do Ares Design S Project, um carro criado pelo ex CEO da Lotus Dany Bahar, que transformou um Corvette C8 no veículo deste artigo. Ao que tudo indica, as primeiras entregas estão previstas ainda para 2020, afirmou o líder em declarações ao Top Gear.

Quando falamos que é baseado num Corvette C8, isso significa que utiliza chassis e a transmissão de oito velocidades utilizada no modelo norte-americano. Já o motor, um 6,2 litros V8, chega, de acordo com o dono, aos 715 cavalos às 6450 rpm e 969 Nm de binário às 515 rpm. Ou seja, não é a configuração de origem que podemos encontrar no Corvette. “Isso continua um segredo entre o nosso fornecedor americano e nós. É tudo modificações mecânicas, não é possível fazer isso por software”, afirma Bahar ao Top Gear.

Mais do que mecânica, o Ares S surge com uma carroçaria completamente diferente, com uma frente rebaixada e cavas de roda pronunciadas. O tejadilho baixo tem uma entrada de ar que vai até ao motor traseiro. No total, Bahar pretende produzir 24 exemplares nos próximos dois anos e o preço estimado é de 500 mil euros.