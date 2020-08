Os nossos camaradas do sítio Carscoops “apanharam” o iNext com menos camuflagem que deixa evidente algumas das coisas que apenas se adivinhavam.

Em primeiro lugar, o carro terá dimensões generosas e não terá muito a ver com o protótipo apresentado em 2018, com um estilo incongruente e muito diferente daquilo que hoje a BMW exibe, exceção feita ao duplo rim que está bem grande na frente do iNext. Aliás, olhando para as fotos, a grelha será, mesmo, a recordista em termos de tamanho na gama BMW!

Os faróis são estreitos e ficam no topo da frente enquanto o resto do carro assemelha-se muito ao X5 e ao X7, com o para brisas e o óculo muito inclinado e arredondado. A BMW fala de uma autonomia de 580 km em ciclo WLTP, mas desconhece-se tamanho da bateria e como é que a BMW vai chegar àquela cifra. O carro só estará disponível em 2021.