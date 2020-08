A terceira geração do Qashqai já está em testes para estar pronto para o lançamento no final deste ano.

O carro já tinha sido apanhado com pesada camuflagem que pouco ou nada deixava ver. Agora surge mais “despido” e permite perceber que a influência do Ariya é grande, provando que a linguagem de estilo da Nissan estará em redor daquilo que foi feito com o novo Juke e com o Ariya.

Não há uma revolução, claro que não, mas as novidades são várias, desde logo na frente com a forma dos farolins e da grelha V-Shape. Já na traseira, as coisas ficam mais ou menos na mesma. Haverá novidades na forma dos farolins e do óculo traseiro. Na lateral haverá uma nova forma dos vidros que poderá surpreender. Porém, e baseado naquilo que o AUTOMAIS viu, em outubro de 2019, no centro de estilo da Nissan nos arredores de Tóquio, não será uma revolução, mas uma atualização.

Apesar de se focar em outros mercados, a Nissan manterá presença forte com o novo Qasqhai no segmento que criou e dominou até há bem pouco tempo. O carro utilizará a plataforma CMF da Aliança, a mesma do Kadjar e do X-Trail, o motor diesel não deverá regressar a esta geração e utilizará uma gama de produtos eletrificados desde os híbridos médios com tecnologia de 49 volts até ao Plug In, usando o sistema do Mitsubishi Outlander PHEV, revisto, e não o E-Tech da Renault. Dificilmente haverá uma versão 100% elétrica, pois para isso lá está o Ariya. Já no interior, haverá uma maior mexida e a tecnologia invadirá o habitáculo do Qashqai, tentando a Nissan melhorar a qualidade percecionada e real do carro. A revelação deverá ocorrer até final do ano.