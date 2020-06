Pioneira nas questões ambientais e defensora da tecnologia híbrida que implementou há muitos anos na sua gama de produtos, a Toyota começa a converter-se à mobilidade 100% elétrica.

Estas são imagens de documentos de homologação obtidos na China e que revelam a forma de dois SUV totalmente elétricos, um mais compacto, outro de maiores dimensões. Esta é a prova que a Toyota está a tentar recuperar o atraso que tem na mobilidade 100% elétrica, depois de muitos anos a apostar de forma clara na hibridização.

Neste momento, a Toyota tem um único modelo elétrico que vende na China, o C-HR. Isso vai mudar rapidamente e o gigante japonês está a investir forte na eletrificação e até terá uma plataforma dedicada, uma versão “e” da TNGA. Serão seis os modelos que vão nascer, sendo estes dois os primeiros já patenteados na China.

Como se percebe, estamos perante uma linguagem de estilo muito diferente da atual, tanto na versão mais compacta como na maior, mostrando um desenho agressivo e que bebe inspiração no RAV4 e no novo Yaris Cross, como se pode ver nas cavas das rodas, por exemplo.

O modelo mais pequeno é, praticamente, um crossover e deverá ser desenvolvido em colaboração com a Suzuki e a Daihatsu, sendo espectável que aquelas duas marcas tenham na sua gama modelos semelhantes.

Já o SUV maior, está nos antípodas do modelo mais pequeno, tem forma típica de SUV e tendo capacidade para sete pessoas. A linguagem de estilo é semelhante com cavas das rodas robustas, frente angular e curta. Curiosamente, ambos os modelos correspondem de forma perfeita à imagem que a Toyota revelou em junho do ano passado, quando anunciou que vinham a caminho seis novos modelos 100% elétricos, conforme podem verificar nesta imagem. Pormenores sobre as motorizações são desconhecidos, para já, tal como as datas de lançamento dos modelos na Europa.