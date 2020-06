Está cumprida a renovação de meio se ciclo do Ateca, o SUV da casa espanhola que surge com ligeiras alterações no exterior, maiores no que toca á tecnologia oferecida.

O mais bem-sucedido SUV da Seat recebe uma renovação que pouco adiciona ao feliz estilo do Ateca, não querendo a casa de Barcelona mexer numa fórmula de sucesso. Evolução é a palavra de ordem e isso fica evidente quando olhamos para as imagens do novo Ateca. Aplicando a linguagem de estilo usado no Tarraco e posteriormente no Ibiza e no Leon, o Ateca ganhou alguns cromados que vincam a sua personalidade. Ganhou, também, nas dimensões sendo 18 mm mais comprido (4381 mm) devido ao redesenho dos para choques. A largura (1841 mm) e a altura (1615 mm) permanecem iguais. Na frente lá está a grelha já conhecida, o para choques mais trabalhado, luzes Full LED e a assinatura luminosa Seat que continua idêntica. A traseira recebe um novo para choques, farolins com tecnologia Full LED e indicadores de mudança de direção dinâmicos. As saídas de escape são simulações que adicionam classe à traseira do Ateca, que viu o nome passar a surgir manuscrito no portão traseiro, à imagem do que sucede com o Leon.

Há 14 jantes diferentes, há um novo nível de equipamento XPerience, que oferece uma pitada de emoção todo o terreno, destacando proteções dos para choques sendo estes pintados de preto, tal como as proteções das cavas das rodas e das saias e, ainda, 10 cores exteriores, completam a oferta do Ateca que, assim, terá quatro níveis de equipamento: Reference, Style, FR e XPerience.

No interior, a ideia seguida é a mesma, ou seja, evoluir sem revolucionar. E por isso a Seat reforçou a perceção de qualidade e refinamento, com novos materiais e a aplicação de um ecrã de 10,25 polegadas para o “Seat Digital Cockpit”, ou seja, o painel de instrumentos digital. A interface de ligação homem-máquina foi melhorada e este generoso ecrã vem acompanhado de outro ecrã que, consoante o nível de equipamento, pode ter 8,25 ou 9,2 polegadas, servindo o sistema de info entretenimento.

Há novos painéis das portas, como referimos, novos revestimentos dos bancos e um novo volante que pode ser aquecido, adicionando conforto. Também passa a estar disponível o para brisas Climacoat, que repele a chuva e o calor através de uma película invisível. Além disso, pode desembaciar ou derreter gelo em menos de 3 minutos, não tendo brilho ou reagindo à claridade. O banco do condutor tem regulação elétrica em 8 direções, com memória. O interior é acabado com zonas em pintura mate e iluminação ambiente multicor.

No que toca á conectividade, o Ateca oferece o “Connect System” com sistema de navegação, ecrã de 9,2 polegadas, entradas USB-C iluminadas, reconhecimento de voz (que “acorda” com um “Hola Hola”), Full Link, Android Auto e Apple Car Play, sem fios via Bluetooth ou WLAN. O sistema Full Link permite ter acesso à sua vida digital, ligando os seus smartphone ao carro através do sistema de info entretenimento. Ou seja, consegue levar para o Ateca o seu eco sistema digitam sejam os seus contactos, as suas músicas, os seus planos de viagem, enfim, tudo pode ser acedido, controlado de forma intuitiva.

O Seat Connect é um cartão SIM que está no carro e que permite manter a conectividade sempre ligada e que no futuro vai permitir aceder às mais recentes aplicações o que fará os serviços de info entretenimento aumentem bastante. E tudo pode ser atualizado através da utilização da internet. O sistema será oferecido sem custos no primeiro ano.

Em termos de segurança, a Seat reclama ter, provavelmente, o SUV mais seguro do segmento, com um completo sistema ADAS face aos rivais. A lista de equipamento é enorme: assistência antes da colisão, cruise controlo preditivo ligado ao sistema de navegação, monitorização de vários ângulos mortos, enfim, uma longa lista de sistemas que são oferecidos no renovado Ateca. O Seat Exit Assist permite controlar o tráfego na saída de um estacionamento, seja um veículo que se aproxime, um ciclista ou um peão, tendo capacidade para travar o carro de forma autónoma.

O Ateca tem vários modos de condução – Eco, Noral, Sport e Individual – com as versões de quatro rodas motorizes a adicionarem dois modos extra (Offroad e Snow).

No que toca às motorizações, existem quatro opções a gasolina e quatro opções diesel. Entre os primeiros temos os blocos 1.0 TSI (com ciclo Miller) com 110 CV e 150 CV com caixa manual e o1.5 TSI com 150 e 190 CV e caixa DSG, tendo esta último a possibilidade de ter tração integral 4Drive. As opções diesel giram em torno do bloco 2.0 TDI com 115 e 150 CV com caixa manual ou DSG e tração integral 4Drive para omotor mais potente.