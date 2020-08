O AUTOMAIS já tinha dado eco á renovação do Stonic e a Kia acaba de revelar fotos e detalhes sobre o novo modelo.

O crossover compacto feito com base no Kia Rio, oferece mais eficiência, sistema info entretenimento melhorado e mais possibilidade de personalização. A nova versão “EcoDynamics+” revela um motor a gasolina com 1.0 litros de cilindrada, três cilindros, bateria de iões de lítio 48V e um Bisg, ou seja, um motor de arranque com motor elétrico e gerador, recuperando energia em desaceleração para oferecer um suplemento de binário em caso de necessidade e alongando a possibilidade de rolar com o motor desligado em caso de andamento “á vela”. Estará disponível nas versões de 100 e 120 CV e a variante mais potente tem um binário de 200,8 Nm, mais 16% que o comum motor de 1.0 litros.

Este motor EcoDynamics+ pode beneficiar da nova caixa manual de seis velocidades com embraiagem “by wire”, que troca a ligação mecânica por um atuador eletrónico que permite o motor desligar-se mais cedo quando se aproxima uma paragem, reduzindo emissões e poupando combustível. Os restantes motores vão continuar na gama, mas sujeitos a revisões mais ou menos profundas em nome da eficiência.

No interior, há um novo ecrã sensível ao toque com 8 polegadas e maior conectividade de série, estando o Stonic equipado com o último desenvolvimento em termos de ligação ao exterior. O ecrã de 4,2 polegadas do painel de instrumentos foi melhorado e há mais opções de personalização. Há uma nova função (“User profile Transfer”) permite ao utilizador do Stonic gravar as suas preferências na “nuvem” e transferi-las para outros modelos da Kia equipados com este sistema. O que pode ser prático se tiver mais que um modelo da casa sul coreana em casa.

No exterior as diferenças são curtas: novas luezes LED, nove cores novas e novas jantes de 16 polegadas. O teto em cor contrastante continua a ser uma opção e há 20 combinações diferentes para a pintura em dois tons. Brevemente a Kia anunciará os preços e a data de comercialização que deverá ser no final de 2020.