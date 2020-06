O AUTOMAIS já lhe tinha revelado a novidade no formato coreano, agora aqui ficam as novidades do renovado Picanto para vender no Velho Continente.

A renovação do citadino da Kia trouxe uma série de melhorias no interior, uma gama de motores mais eficiente e uma revisão do estilo, além de uma versão X e de algumas novidades em termos de personalização.

Os motores novos são três, embora não pareça, já que as cifras ficaram iguais aos anteriores. Porém, estes fazem parte da nova geração de motores “Smartstream” que têm como objetivo, ser mais eficientes.

Dois são atmosféricos com 68 e 85 CV e cilindradas de 1.0 e 1.2 litros, passando a ter novo sistema de injeção, melhorias na recirculação dos gases de escape, na admissão e na abertura das válvulas e da gestão térmica. O terceiro motor é o 1.0 litros turbo que recebe uma injeção de alta pressão (350 bar), melhorias no arrefecimento, debitando 100 CV.

A Kia oferece uma nova caixa automática de 5 velocidades que tem como missão reduzir os consumos. Pese embora a Kia ainda não tenha libertado nenhuma cifra de consumos ou de emissões.

No exterior, o Kia Picanto recebe a versão X que aplica proteções inferiores, cavas das rodas protegidas, enfim, o habitual em variantes que querem ser SUV, mas apenas no aspeto. Os para choques foram renovados, os faróis também e a grelha “Tiger Nose” também foi retocada. Há mais cores disponíveis e novos desenhos de jantes de liga leve.

Já no interior, a maior novidade é o aumento de dimensões do ecrã central que serve o sistema de info entretenimento, que passa a ter 8 polegadas (o anterior tinha 7). Como equipamento de série, oferece Apple CarPlay e Andoid Auto, consegue ligar dois aparelhos via Bluetooth ao mesmo tempo, entre outras coisas. Há novos revestimentos, cores mais alegres e as especificações de segurança foram atualizadas com a chegada da travagem autónoma de emergência com deteção de peões, auxílio à manutenção na faixa de rodagem, monitorização do ângulo morto e controlo do cansaço do condutor.

Ainda faltam revelar alguns detalhes do novo Kia Picanto, nomeadamente as cifras de desempenho, qual a gama oferecida e quais os preços de um carro que chega á Europa no terceiro trimestre de 2020.