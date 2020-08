Já se sabia que havia luz verde para a realização da versão R da oitava geração do Golf e aqui está ela.

“Apanhado” pelo utilizador do Instagram, wilcoblok, as imagens deixam ver um carro que, sinceramente, nem parece um modelo desportivo, mais parecendo uma versão R-Line. Na frente há novas entradas de ar, capas de espelho cinzentas, sistema de travagem R com maxilas azuis, um para choques mais radical, um sistema de quatro saídas de escape e um difusor.

No interior, notam-se as patilhas atrás do volante com generosas dimensões, um botão R que deve chamar o modo mais desportivo do carro e pouco mais. Não se sabe muito sobre o motor, mas será o 2.0 litros turbo com 333 CV e uma caixa de dupla embraiagem com tração integral.

Como os testes estão já quase terminados e o carro foi fotografado sem camuflagem, não deve demorar muito a revelação do Golf R que, acreditamos, foi atrasada devido á pandemia de Covid-19.