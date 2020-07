O Instagram acabou por ser a plataforma para onde vazaram as primeiras fotos do Mercedes AMG GT R Black Series.

Ontem falámos dos detalhes da mecânica do Mercedes AMG GT R Black Series, aquele que será o pináculo da gama e, ao mesmo tempo, o canto do cisne de um modelo que tinha como missão enfrentar o Porsche 911.

Olhando para as fotos, percebe-se que o carro é mais radical que os outros AMG GT e que o estilo é, no mínimo, musculado, radical. Além da greha Panamericana de generosas dimensões (anulando as entradas de ar adicionais dos outros AMG GT), há um spliter bem maior, pequenas asas no para choques, um capô específico nervurado e com saídas de ar, saias mais profundas e persianas nos guarda lamas da frente. Na traseira há uma nova asa de generosas dimensões que tem um lábio na parte superior, além de um difusor e para choques traseiro novo. Como dissemos ontem, o carro terá 710 CV e 850 Nm de binário, progredindo nas performances, sendo um carro claramente focado numa utilização em pista.