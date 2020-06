A Hyundai tinha lançado há dias uma foto onde mostrava a frente do Santa Fé. Agora estão aqui as fotos do novo modelo, embora os detalhes principais estejam por revelar.

Ao contrário daquilo que as fotos possam sugerir, esta não é uma nova geração do Santa Fé. Porém, as mexidas são assinaláveis. Comecemos pelo estilo. Claro, a frente mostra uma grelha gigante com dois tipos de apresentação, consoante o modelo. Inclui os faróis principais que tem por cima a luzes diurnas em LED. Uma frente forte e musculada.

O Santa Fé tem jantes entre 18 e 20 polegadas, enquanto que na traseira, há novos farolins agora ligados por uma barra de luz. Que é paralela ao enorme refletor que percorre o para choques imediatamente abaixo do portão traseiro.

A base do Santa Fé, diz a Hyundai, é a terceira geração da plataforma da casa coreana, prometendo melhores performances, comportamento, segurança e poupança de combustível. Entre as alterações face ao anterior modelo, encontramos os novos pontos de fixação para os braços de direção, mais perto das rodas para maior agilidade. A insonorização foi reforçada e no capítulo do NHV (Noise, Harsheness and Vibration, ruído, aspereza e vibrações), diz a Hyundai, foi feito um reforço do controlo dessas áreas.

Para lá de tudo isto, a Hyundai diz que a nova plataforma oferece substanciais melhorias no que toca à segurança em face de uma colisão. Tudo graças a novas estruturas que utilizam zonas de absorção e dispersão de energia, estampagem a quente e a integração de aço de alta densidade, permitindo desta forma absorver e dispersar melhor a energia em caso de colisão.

A Hyundai estendeu as alterações ao interior, com a chegada de um novo ecrã de 10.25 polegadas sensível ao toque para o sistema de info entretenimento, enquanto que frente ao condutor está um ecrã de 12,3 polegadas a funcionar como painel de instrumentos. A consola central está muito diferente com elementos vindos do Ioniq, como por exemplo, os botões que comandam a caixa de velocidades automática no lugar de uma alavanca.

Para melhorar a sua performance, o Santa Fé está equipado com o Terrain Mode que oferece várias formas de explorar o sistema HTRAC All Wheel Drive, o sistema de tração integral da Hyundai, através dos modos “Sand”, “snow and mud”, “Eco”, Sport”, “Comfort” e “Smart”.

Não há referências às motorizações, mas sabemos que haverá versões híbridas e híbridas “Plug In” e que o Santa Fé chega à Europa a partir de setembro.