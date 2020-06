O sucessor do C4 Cactus tem como missão ser um carro confortável, mas responsável pois oferecerá uma versão 100% elétrica.

Afinal o novo C4 é bem mais convencional que o C4 Cactus, deixando a Citroen de lado a irreverência que fez as delícias do primeiro Cactus e corrigindo “o tiro” do segundo, muito menos inspirado e bem-sucedido. Na gama Citroen, o C4 surge para preencher o vazio existente entre os modelos convencionais e os SUV, sendo inspirado pelos últimos, mas com alma dos primeiros. Enfim, um crossover!

A Citroen divulgou as primeiras imagens do carro e detalhes preliminares do novo C4, que vem tomar o lugar de dois modelos: o original C4, que desapareceu do mercado em 2018, e o C4 Cactus que conheceu duas gerações. Será comercializado com motores a gasolina, gasóleo e elétricos, sendo o primeiro modelo familiar do grupo PSA a oferecer uma mecânica 100% elétrica e não híbrida. A Citroen não divulgou detalhes do eC4, rumores dizem que a autonomia rondará os 320 km.

O novo C4 disponibiliza o programa “Citroen Advanced Comfort”, que inclui os limitadores de curso dos amortecedores hidráulicos, os bancos mais confortáveis e um interior minimalista, mas pensado para o conforto, algo que é a prioridade deste novo C4. O habitáculo do C4 conhecerá um enorme salto face ao atual modelo, com a reintrodução de comandos físicos para a climatização é a resposta às críticas feitas ao complexo sistema de controlo via ecrã sensível ao toque de todas as funções. O ecrã, por seu turno, é maior que até agora.

Mais detalhes sobre mecânicas, preços e datas de comercialização dentro de alguns dias serão conhecidos.